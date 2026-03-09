иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное заявление Киевской Митрополии ПЦУ.

"В связи с ухудшением состояния здоровья из-за обострения хронических болезней Святейший Патриарх Филарет был госпитализирован в медицинское учреждение в Киеве", – говорится в сообщении.

В ВТО призвали духовенство и верующих молиться за здоровье Святейшего патриарха Филарета.

Как сообщалось, в августе 2025 года у патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья. Сейчас ему 97 лет.