В Днепре отправили за решетку женщину, которая готовила теракт

В Днепре суд признал женщину виновной в законченном покушении на террористический акт и незаконном ношении и хранении взрывного устройства. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью прошлого года женщина приехала из Харькова в Днепр. Следуя инструкциям собеседника в Telegram, она провела визуальную разведку по поводу двух машин в одном из дворов в центре города. Затем она забрала из схрона рюкзак с пластиковым контейнером и прикрепленными к нему двумя мобильными телефонами.

Известно, что она забрала самодельное взрывное устройство. Когда женщина проверила устройство на работоспособность, она положила это между машинами. Взрыва, к счастью, не произошло, однако по причинам, которые не зависели от женщины.

Дело в том, что правоохранители ранее привлекли другого человека к кофиденциальному сотрудничеству и сымитировали обстановку преступления, изготовив ненастоящее взрывное устройство. Поэтому, когда женщина забирала рюкзак с "взрывчаткой", на самом деле это уже фиксировали правоохранители на видео.

На суде она заявила, что Telegram написал ей незнакомец и предложил материальную помощь. Сначала он присылал деньги, не прося ничего взамен, однако впоследствии попросил что-то перевезти из одного места в другое.

Суд назначил 7 лет тюрьмы, но с учетом предыдущего приговора за хранение наркотиков определил срок в 8 лет.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова . Задержан 16-летний агент российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.