В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
Происшествие случилось 8 марта около шести утра в городе Белая Церковь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На реке Рось под лед провалился мужчина, пытавшийся спасти собаку.
Чрезвычайники с помощью резиновой лодки и спасательной веревки достали из воды мужчину и животное.
Напомним, 2 марта на Кировоградщине из ставка вытащили тело мужчины. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
В Днепропетровской области с шестого этажа общежития выпала 16-летняя девушка
