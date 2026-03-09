Фото: полиция

ДТП произошло утром 8 марта на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Святотроицкой в Черкассах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 23-летний водитель Ford Mustang выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил Renault Logan.

От полученных травм 49-летний водитель Renault скончался на месте.

Полицейские задержали водителя Mustang и поместили его в изолятор, а авто поместили на арест-площадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Виновнику аварии грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении.

Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.