Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
ДТП произошло утром 8 марта на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Святотроицкой в Черкассах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно, 23-летний водитель Ford Mustang выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил Renault Logan.
От полученных травм 49-летний водитель Renault скончался на месте.
Полицейские задержали водителя Mustang и поместили его в изолятор, а авто поместили на арест-площадку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
Виновнику аварии грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении.
Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.