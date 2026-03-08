Россия не прекращает атаки: 1750 дронов, 1530 авиабомб и 39 ракет за неделю

Фото: ГСЧС Харьковщины

За последнюю неделю российские силы атаковали Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиационными бомбами и 39 ракетами

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, под ударами оказалась гражданская инфраструктура, в том числе энергетика и жилые дома.

"Большинство целей нашим воинам удается обезвредить. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день. Прежде всего, это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил всех международных партнеров за поддержку и подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России и ее сообщников.

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска атаковали ударными БпЛА жилищный сектор села Большая Бабка Чугуевского района. Возник пожар Когда спасатели ГСЧС прибыли на место, чтобы помочь людям, орог целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали – на момент удара они находились в укрытии.