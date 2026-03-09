Резкое повышение цен на топливо требует антикризисных мер

Я, конечно, не претендую на эксперта в ценообразовании на горючее. Но интересуюсь международной политикой и экономикой

Так вот во многих странах четко осознают, что резкое повышение цены на топливо для потребителей (надеемся не на долгий период) требует антикризисных мер правительств, чтобы хоть как-то сбить цены. Пути разные. И временно акциз снижают, потому что увеличение цены дает также больший (неожиданный налог). Где пытаются сбить за счет продажи на заправках, которые контролирует государство. Кто-то сделал запасы (точно не наш случай). Ну да, чтобы вообще ничего сразу не делать, а подождать, позволяют себе разве что Правительство США и… Украинский Кабинет Министров

