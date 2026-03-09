12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
09 марта 2026, 17:31

Резкое повышение цен на топливо требует антикризисных мер

09 марта 2026, 17:31
Читайте також українською мовою
Я, конечно, не претендую на эксперта в ценообразовании на горючее. Но интересуюсь международной политикой и экономикой
Я, конечно, не претендую на эксперта в ценообразовании на горючее. Но интересуюсь международной политикой и экономикой
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Так вот во многих странах четко осознают, что резкое повышение цены на топливо для потребителей (надеемся не на долгий период) требует антикризисных мер правительств, чтобы хоть как-то сбить цены.

Пути разные.

И временно акциз снижают, потому что увеличение цены дает также больший (неожиданный налог).

Где пытаются сбить за счет продажи на заправках, которые контролирует государство.

Кто-то сделал запасы (точно не наш случай).

Ну да, чтобы вообще ничего сразу не делать, а подождать, позволяют себе разве что Правительство США и… Украинский Кабинет Министров

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены топливо экономика Украина
Минэкономики опровергло фейки о сокращении декретного отпуска
09 марта 2026, 15:38
Скандал с донатами "Госпитальеров": батальон готовит финансовый отчет
08 марта 2026, 15:46
Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей
06 марта 2026, 15:15
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Украину идет потепление до +17
09 марта 2026, 18:03
В Днепре отправили за решетку женщину, которая готовила теракт
09 марта 2026, 17:35
Патриарх Филарет был госпитализирован: в ПЦУ призвали молиться
09 марта 2026, 16:59
На войне погиб командир 39-й бригады тактической авиации
09 марта 2026, 16:33
Скандально известный нардеп от "Слуги народа" был найден в Канаде
09 марта 2026, 16:19
Захватили на БТР и держали в наручниках 28 часов: появились подробности задержания украинских инкассаторов в Венгрии
09 марта 2026, 16:04
Туристический сезон на Хортице: какие ограничения действуют и почему
09 марта 2026, 15:57
Экс-чиновников Укрзализныци будут судить за коррупцию на закупке трансформаторов во время войны
09 марта 2026, 15:50
"Работники банка" атакуют: на Прикарпатье аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
09 марта 2026, 15:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »