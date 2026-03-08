Беспилотник РФ атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы": что известно

Скриншот с видео

Утром 8 марта российская армия ударила беспилотником по пассажирскому поезду "Киев-Сумы" в Сумском районе. В поезде находились около 200 пассажиров

Об этом сообщает Суспильне Сумы, передает RegioNews.

По данным Сумской областной прокуратуры, информации о раненых нет.

Известно, что РФ атаковала около 5:30. Поезд ехал в Сумы. Из-за удара, предварительно, "Ланцетом", был поврежден теплотяг.

Движение поездов временно приостановлено для замены локомотива. После этого пассажиров доставили до конечной остановки, уточнили в прокуратуре.

Также утром БпЛА попал по проезжей части в центре Сум. Как уточнил руководитель ГВА Сергей Кривошеенко, предварительно без пострадавших.

Как известно, это далеко не первый случай, когда Россия атакует гражданские поезда.

Напомним, 5 марта враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Во время движения грузового поезда дрон попал в электровоз. Получили ранение машинист и его помощник.

4 марта в Николаеве вражеский беспилотник попал в поезд. Он был пуст и прибыл на техническое обслуживание. Ране один сотрудник "Укрзализныци".

2 марта в Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда. Погиб 75-летний мужчина, пострадали 10 человек.