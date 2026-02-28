РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ

иллюстративное фото: из открытых источников

Российская сторона рассматривает возможность выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится с территориальными уступками. Речь идет о выводе войск из Донбасса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Boomberg.

По словам собеседников издания, представители РФ считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев "не готов уступить территорию для достижения соглашения".

В этой связи запланированные на следующую неделю переговоры будут решающими для понимания, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны.

Издание пишет, что РФ, вероятно, откажется от дальнейших переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что украинцы не согласятся отдать Донбасс даже в сложных условиях. По словам президента Украины, это не только вопрос морали, но и ценности и свободы.