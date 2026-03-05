Из российского плена вернулись 17 воинов-пограничников
Наши защитники, долгое время находившиеся в русском плену, вернулись из плена. Среди уволенных –17 пограничников разных подразделений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Речь идет о военнослужащих из 23 отряда Морской охраны Госпогранслужбы и еще восьми разных пограничных отрядов.
Напомним, 5 марта состоялся обширный обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 200 на 200. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
