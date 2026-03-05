Штурмовики РФ пытались прорвать позиции украинских военных на Южно-Слобожанском направлении

фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении враг не оставляет намерений прорваться через государственную границу Украины и инфильтрироваться в глубь нашей территории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях штурмовые группы РФ пытались прорвать нашу оборону, используя квадроциклы.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" вовремя заметили движение вражеской техники и приступили к охоте. FPV-дронами была уничтожена вся техника, а затем, при участии также бомберов, выслежены и ликвидированы все оккупанты, успевшие соскочить с квадроциклов и скрыться в лесополосах. Штурм противника захлебнулся еще на подходе к позициям пограничников.

