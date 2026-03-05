12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 17:39

Штурмовики РФ пытались прорвать позиции украинских военных на Южно-Слобожанском направлении

05 марта 2026, 17:39
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Южно-Слобожанском направлении враг не оставляет намерений прорваться через государственную границу Украины и инфильтрироваться в глубь нашей территории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях штурмовые группы РФ пытались прорвать нашу оборону, используя квадроциклы.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" вовремя заметили движение вражеской техники и приступили к охоте. FPV-дронами была уничтожена вся техника, а затем, при участии также бомберов, выслежены и ликвидированы все оккупанты, успевшие соскочить с квадроциклов и скрыться в лесополосах. Штурм противника захлебнулся еще на подходе к позициям пограничников.

Ранее украинские пограничники показали, как высокоточно уничтожают врага на Северо-Слобожанском направлении. В частности, были показаны результаты боевой работы подразделения "DESTRUCTION TEAM".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ пограничники война видео потери россиян
Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн
05 марта 2026, 14:44
ПВО обезвредила 136 из 155 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
05 марта 2026, 08:46
Силы обороны за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов – Генштаб
05 марта 2026, 07:45
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 6 марта
05 марта 2026, 18:47
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
05 марта 2026, 18:14
Из российского плена вернулись 17 воинов-пограничников
05 марта 2026, 17:57
В Днепре внедорожник сбил женщину с ребенком и швырнул людей через стекло в магазин
05 марта 2026, 17:35
В Ровенской области ограбили и убили мужчину: среди злоумышленников подросток
05 марта 2026, 17:20
Зеленский заявил, что у Украины есть собственное дальнобойное оружие с дальностью до 1000 километров
05 марта 2026, 17:13
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева выставили на продажу
05 марта 2026, 16:54
В Полтавской области водитель облэнерго "сливал" локации ТЦК
05 марта 2026, 16:45
В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 16:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »