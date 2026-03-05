19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 19:58

Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну

05 марта 2026, 19:58
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин готов прекратить войну, а вот Владимир Зеленский против завершения боевых действий

Как передает RegioNews, об этом он сказал в интервью Politico.

Трамп заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, но препятствием для достижения мира является Зеленский.

"Зеленский должен заняться делом и заключить соглашение. Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", – заявил американский президент.

По мнению Трампа, президент Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится ко встрече с Путиным в одной из стран Европы. Об этом сообщило издание Axios.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Владимир Зеленский Путин война переговоры политика
Зеленский заявил, что у Украины есть собственное дальнобойное оружие с дальностью до 1000 километров
05 марта 2026, 17:13
Украинские F-16 столкнулись с острой нехваткой американских ракет
05 марта 2026, 16:09
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина
05 марта 2026, 20:56
В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя
05 марта 2026, 20:40
Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
05 марта 2026, 20:39
Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья
05 марта 2026, 20:25
Украинские военные показали видео уничтожение российского вертолета Ка-27 в Черном море
05 марта 2026, 20:19
Производителя воды "Карпатская джерельная" оштрафовали почти на 10 миллионов
05 марта 2026, 20:09
На Днепропетровщине мужчина атаковал знакомого ножом в грудь
05 марта 2026, 19:55
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
05 марта 2026, 19:36
В СБУ прокомментировали бронирование владельцев популярных Telegram-каналов
05 марта 2026, 19:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »