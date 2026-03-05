Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин готов прекратить войну, а вот Владимир Зеленский против завершения боевых действий

Как передает RegioNews, об этом он сказал в интервью Politico.

Трамп заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, но препятствием для достижения мира является Зеленский.

"Зеленский должен заняться делом и заключить соглашение. Я думаю, что Путин готов заключить соглашение", – заявил американский президент.

По мнению Трампа, президент Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится ко встрече с Путиным в одной из стран Европы. Об этом сообщило издание Axios.