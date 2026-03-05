Зеленский заявил, что у Украины есть собственное дальнобойное оружие с дальностью до 1000 километров

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина получает ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS. Но имеет и собственные разработки, успешно используемые в войне против РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все", – отметил он.

При этом Зеленский сообщил, что партнеры не передавали Украине вооружение дальностью более 200 или 250 км.

"Все эти дальнобойные возможности – 500–1000 километров и более – были созданы в Украине", – подытожил президент Украины.

Как сообщалось, Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие. При этом он не уточнил, зачем она Украине и кто будет ее обслуживать.