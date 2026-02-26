В Украине более 90 тысяч пропавших без вести – большинство военных

Иллюстративное фото: "Украинская правда"

По данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на сегодняшний день в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на уполномоченного по пропавшим без вести Артура Добросердова, передает RegioNews.

По его словам, это как военные, так и гражданские, включая детей.

Большинство из них военнослужащие Сил обороны Украины, уточнил Добросердов.

Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что ориентировочно 7 тысяч военных находятся в российском плену.

Напомним, 5 февраля в Украину вернулись 157 военнопленных. По словам главы государства, этот обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.