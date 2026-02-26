08:17  26 февраля
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
00:55  26 февраля
Певец Виталий Козловский признался, какие сейчас отношения с Кондратюком
21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 09:43

В Украине более 90 тысяч пропавших без вести – большинство военных

26 февраля 2026, 09:43
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: "Украинская правда"
Читайте також
українською мовою

По данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на сегодняшний день в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на уполномоченного по пропавшим без вести Артура Добросердова, передает RegioNews.

По его словам, это как военные, так и гражданские, включая детей.

Большинство из них военнослужащие Сил обороны Украины, уточнил Добросердов.

Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что ориентировочно 7 тысяч военных находятся в российском плену.

Напомним, 5 февраля в Украину вернулись 157 военнопленных. По словам главы государства, этот обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война украинцы военные пропавшие без вести плен
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
26 февраля 2026, 11:26
В Полтаве 20-летнюю девушку подозревают в поджогах легковых автомобилей
26 февраля 2026, 11:18
Взрыв газа в центре Львова: пострадали два человека
26 февраля 2026, 11:12
Россияне утром ударили по Запорожью: повреждено учебное заведение
26 февраля 2026, 10:56
Россия выпустила по Украине 39 ракет и 420 дронов: сколько сбила ПВО
26 февраля 2026, 10:45
Черниговщина под ударами дронов: загорелись дома, есть раненые
26 февраля 2026, 10:38
В Полтаве на предприятии тяжело травмировался мужчина – на него упал лист ДСП
26 февраля 2026, 10:33
Атаки РФ в Киевской области: пострадали четыре района, полиция показала последствия
26 февраля 2026, 10:25
Во Львовской области 23-летняя водительница легковушки насмерть сбила женщину
26 февраля 2026, 10:20
В Луцке мать подозревается в создании детской порнографии с участием 3-летней дочери
26 февраля 2026, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »