Угнанные в Венгрии работники Сбербанка уже уволены - Сибига

Правоохранители в Украине начали уголовные производства по факту похищения граждан Украины в Будапеште. Тем временем стало известно, что сейчас они уже возвращаются в Украину.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Сведения о похищении граждан и служебного автомобиля Сбербанка в Будапеште уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

"Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ официальными каналами обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Андрей Сибига уже сообщил, что всех семерых украинцев в Будапеште уволили. Известно, что сейчас они уже пересекли украинскую границу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Сбербанка и похитила перевозимые ими деньги. Украина уже послала официальную ноту с требованием немедленно уволить граждан и обратится в Европейский Союз с призывом оценить незаконные действия Венгрии.