Эксзамглавы МВД попал под удар вражеского дрона на Запорожском направлении

фото: канал мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили оказался под атакой российского FPV-дрона в Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни.

Отмечается, что в результате удара был поврежден автомобиль, в котором находилась группа военных, однако полученные ранения не представляют угрозы их жизни.

Известно, что после освобождения от должности в Министерстве внутренних дел в 2021 году Александр Гогилашвили присоединился к службе в одном из боевых подразделений ГУР.

