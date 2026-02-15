Стало известно, сколько домов в Киеве остается без тепла
В столице без теплоснабжения остаются еще 1100 домов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"В течение последних суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках. То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из оказавшихся без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (2600 домов)", – говорится в сообщении.
По словам Кличко, коммунальщики работают круглосуточно, чтобы возобновить подачу теплоносителя в другие многоэтажки.
Ранее мэр украинской столицы заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за ударов РФ. Несмотря на сложную ситуацию, работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.
