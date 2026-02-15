15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
14:30  15 февраля
"Треш" на трассе Киев-Одесса: украинцы массово уничтожают авто в глубоких воронках
13:24  15 февраля
Стало известно, сколько домов в Киеве остается без тепла
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2026, 14:30

"Треш" на трассе Киев-Одесса: украинцы массово уничтожают авто в глубоких воронках

15 февраля 2026, 14:30
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские водители массово жалуются на критическое состояние трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарии и сообщения украинцев в соцсетях.

На одной из важнейших дорог с начала потепления, когда начал таять снег, стало больше ям. Некоторые участки буквально превратились в полосу препятствий, которую выдерживают не все автомобили.

По словам водителей, движение затруднено, особенно в темное время суток, а на отдельных участках водители вынуждены снижать скорость до минимума из-за опасных выбоин.

@kostyadubavchuk1

Який зараз стан доріг це жесть 🤯Трасса Київ-Одеса Десь біля Умані #україна#київ#одеса#трасса#дороги

оригинальный звук - Костя

Напомним, в конце 2025 года на трассе Киев-Одесса авто врезалось в отбойник. Тогда два человека попали в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Киев видео соцсети яма дорога Киев-Одесса
Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ
14 февраля 2026, 10:57
В Киеве вернули отопление в 400 домов
14 февраля 2026, 10:33
Россияне атаковали Одессу: разрушен дом, погибла женщина
14 февраля 2026, 09:12
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
С начала 2026 года ГБР разоблачило ущерб государству более чем на 100 млн грн
15 февраля 2026, 15:59
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
15 февраля 2026, 15:31
Часть Одесщины осталась без света из-за аварии
15 февраля 2026, 15:05
В Польше полиция задержала украинку, которая на скорости почти 200 км/ч спешила на маникюр
15 февраля 2026, 13:52
Стали известно детали задержания эксминистра энергетики Галущенко, пытавшегося скрыться из Украины
15 февраля 2026, 13:33
Стало известно, сколько домов в Киеве остается без тепла
15 февраля 2026, 13:24
В НАБУ подтвердили задержание Галущенко при попытке пересечения границы
15 февраля 2026, 12:55
В Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским
15 февраля 2026, 12:32
Эксминистра энергетики задержали при попытке бегства из Украины
15 февраля 2026, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »