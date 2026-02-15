иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские водители массово жалуются на критическое состояние трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарии и сообщения украинцев в соцсетях.

На одной из важнейших дорог с начала потепления, когда начал таять снег, стало больше ям. Некоторые участки буквально превратились в полосу препятствий, которую выдерживают не все автомобили.

По словам водителей, движение затруднено, особенно в темное время суток, а на отдельных участках водители вынуждены снижать скорость до минимума из-за опасных выбоин.

Напомним, в конце 2025 года на трассе Киев-Одесса авто врезалось в отбойник. Тогда два человека попали в больницу.