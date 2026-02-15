Стали известно детали задержания эксминистра энергетики Галущенко, пытавшегося скрыться из Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении источников "Схем" в правоохранительных органах.

По данным журналистов, эта статья регулирует задержание лица уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи (суда).

Отмечается, что Галущенко доставляют в Киев с целью проведения всех необходимых следственных действий, в том числе, вручения подозрения и избрания меры пресечения.

Впоследствии другие источники сообщили, что текст подозрения Галущенко – это измененный текст подозрения Миндичу и компании. То есть Миндичу и всем другим фигурантам должны сообщить об изменении ранее уведомленного подозрения и об уведомлении о новом подозрении (теперь в тексте появится Галущенко и его роль в связке со всей преступной организацией).

В то же время журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что Герман Галущенко пытался уехать за границу как многодетный отец.

Напомним, в ночь на 15 февраля бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины. Впоследствии факт задержания подтвердили в НАБУ.