Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
"Треш" на трассе Киев-Одесса: украинцы массово уничтожают авто в глубоких воронках
Стало известно, сколько домов в Киеве остается без тепла
15 февраля 2026, 13:33

Стали известно детали задержания эксминистра энергетики Галущенко, пытавшегося скрыться из Украины

15 февраля 2026, 13:33
иллюстративное фото: из открытых источников
Германа Галущенко задержали в пределах 208 статьи УПК

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении источников "Схем" в правоохранительных органах.

По данным журналистов, эта статья регулирует задержание лица уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи (суда).

Отмечается, что Галущенко доставляют в Киев с целью проведения всех необходимых следственных действий, в том числе, вручения подозрения и избрания меры пресечения.

Впоследствии другие источники сообщили, что текст подозрения Галущенко – это измененный текст подозрения Миндичу и компании. То есть Миндичу и всем другим фигурантам должны сообщить об изменении ранее уведомленного подозрения и об уведомлении о новом подозрении (теперь в тексте появится Галущенко и его роль в связке со всей преступной организацией).

В то же время журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что Герман Галущенко пытался уехать за границу как многодетный отец.

Напомним, в ночь на 15 февраля бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины. Впоследствии факт задержания подтвердили в НАБУ.

