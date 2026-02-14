Фото: ГСЧС

Ночью 14 февраля на одной из запорожских АЗС произошла разгерметизация резервуара со сжиженным газом. Сообщение поступило к спасателям в 00:42

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На месте работники ГСЧС обнаружили, что газ вытекает из наземной цистерны. Специалисты установили резиново-пневматический клин и с помощью армированной клейкой ленты минимизировали утечку.

Кроме того, чрезвычайники огородили территорию и закрыли доступ посторонним объекту.

Вопрос о дальнейшей ликвидации последствий аварии решался совместно с руководством АЗС.



К работам привлекались 16 спасателей и 4 единицы спецтехники.

