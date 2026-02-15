Мюнхенская конференция по безопасности. Плохие и хорошие новости для Украины

Есть две новости от общего впечатления от выступлений руководителей ключевых стран на Мюнхенская конференция по безопасности: плохая и хорошая

иллюстративное фото: из открытых источников

Плохая: с прошлого года практически ничего не изменилось в их стратегиях, тактике и намерениях поддержки Украины. Хорошо: с прошлого года практически ничего не изменилось в их стратегиях, тактике и намерениях поддержки Украины.

