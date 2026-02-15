Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за ударов РФ
Украинская столица находится на грани катастрофы из-за ударов РФ, а сохранение Украины как независимого государства остается под вопросом
Как передает RegioNews, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам FT.
Также он отметил, что США настаивают на прекращении войны на невыгодных условиях.
Напомним, после массированной атаки ночью 12 февраля, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла. Коммунальщики работают над возобновлением теплоснабжения в эти дома.
В Киеве вернули отопление в 400 домовВсе новости »
14 февраля 2026, 10:33На Киевщине в результате российской атаки пострадали два человека
14 февраля 2026, 09:43В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками
13 февраля 2026, 21:58
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
С начала 2026 года ГБР разоблачило ущерб государству более чем на 100 млн грн
15 февраля 2026, 15:59Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
15 февраля 2026, 15:31Часть Одесщины осталась без света из-за аварии
15 февраля 2026, 15:05"Треш" на трассе Киев-Одесса: украинцы массово уничтожают авто в глубоких воронках
15 февраля 2026, 14:30В Польше полиция задержала украинку, которая на скорости почти 200 км/ч спешила на маникюр
15 февраля 2026, 13:52Стали известно детали задержания эксминистра энергетики Галущенко, пытавшегося скрыться из Украины
15 февраля 2026, 13:33Стало известно, сколько домов в Киеве остается без тепла
15 февраля 2026, 13:24В НАБУ подтвердили задержание Галущенко при попытке пересечения границы
15 февраля 2026, 12:55В Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским
15 февраля 2026, 12:32Эксминистра энергетики задержали при попытке бегства из Украины
15 февраля 2026, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все блоги »