Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за ударов РФ

Украинская столица находится на грани катастрофы из-за ударов РФ, а сохранение Украины как независимого государства остается под вопросом

Как передает RegioNews, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам FT.

Также он отметил, что США настаивают на прекращении войны на невыгодных условиях.

Напомним, после массированной атаки ночью 12 февраля, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 домов в Киеве оказались без тепла. Коммунальщики работают над возобновлением теплоснабжения в эти дома.