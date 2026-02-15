Укрзализныця изменила движение поездов в нескольких регионах из-за безопасности ситуации
В ряде регионов из-за безопасности ситуации изменили движение поездов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
В частности, в Сумской области региональные поезда временно курсируют только в и из Конотоп. Добраться дальше на север можно пригородным поездом или автобусами.
В Харьковской области участок Лозовая-Барвинково-Краматорск остается зоной повышенной опасности. Перевозки в этом направлении обеспечивают автобусы "Подснежники".
В Запорожской области продолжается усиленный контроль безопасности. Части рейсов удается проходить в и из Запорожья.
Как сообщалось, в Украине изменят правила возврата железнодорожных билетов. Если сдать билет менее чем за 24 часа до отправки – возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.