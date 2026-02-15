В Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским

фото: полиция Ровенщины

49-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть, угнал с территории полигона авто и скрывался от следствия. В ходе обыска правоохранители изъяли у него запрещенные предметы и вещества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

В конце января в полицию обратился 30-летний военный и сообщил, что неизвестный завладел его автомобилем Fiat Doblo, припаркованным на территории полигона. В тот же день полицейские обнаружили краденый автомобиль недалеко от поселка Клевань Ровенского района.

Правоохранители установили личность, причастную к преступлению: им оказался 49-летний житель этого же населенного пункта, мобилизованный в январе этого года.

В субботу, 14 февраля, правоохранители прибыли в его дом. Однако мужчина сразу из окна дома стал стрелять в сторону полицейских.

"Спецназначенцы окружили жилье и вступили с мужем в переговоры. После очереди выстрелов злоумышленник вышел из дома с поднятыми руками: его задержали. Никто не пострадал", – сообщили в полиции.

Во время обыска жилья нарушителя полицейские обнаружили и изъяли пистолет, автоматическое оружие, три пневматические винтовки, штык-нож, 29 холостых патронов, 7 гильз, трубку для курения и фольгу с наслоением психотропа.

Как сообщалось, в Ровенской области мужчина убил пятерых человек. Трагедия произошла в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий.