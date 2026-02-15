15:31  15 февраля
15 февраля 2026, 12:32

В Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским

15 февраля 2026, 12:32
фото: полиция Ровенщины
49-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть, угнал с территории полигона авто и скрывался от следствия. В ходе обыска правоохранители изъяли у него запрещенные предметы и вещества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

В конце января в полицию обратился 30-летний военный и сообщил, что неизвестный завладел его автомобилем Fiat Doblo, припаркованным на территории полигона. В тот же день полицейские обнаружили краденый автомобиль недалеко от поселка Клевань Ровенского района.

Правоохранители установили личность, причастную к преступлению: им оказался 49-летний житель этого же населенного пункта, мобилизованный в январе этого года.

В субботу, 14 февраля, правоохранители прибыли в его дом. Однако мужчина сразу из окна дома стал стрелять в сторону полицейских.

"Спецназначенцы окружили жилье и вступили с мужем в переговоры. После очереди выстрелов злоумышленник вышел из дома с поднятыми руками: его задержали. Никто не пострадал", – сообщили в полиции.

Во время обыска жилья нарушителя полицейские обнаружили и изъяли пистолет, автоматическое оружие, три пневматические винтовки, штык-нож, 29 холостых патронов, 7 гильз, трубку для курения и фольгу с наслоением психотропа.

Как сообщалось, в Ровенской области мужчина убил пятерых человек. Трагедия произошла в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
