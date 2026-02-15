В Польше полиция задержала украинку, которая на скорости почти 200 км/ч спешила на маникюр
Польские правоохранители задержали 23-летнюю гражданку Украины, которая на большой скорости направлялась из Люблина в Варшаву. Женщина спешила в салоне красоты на маникюр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на wPolsce.
Инцидент произошел на участке скоростной автомагистрали S12/S17 в направлении Варшавы. Полицейские заметили автомобиль Mercedes, значительно превышающий разрешенную скорость и обгонявший другие транспортные средства.
Автомобиль-нарушитель ехал со скоростью почти 200 км/ч, в то время как на этом участке ограничением 120 км/ч.
Когда правоохранители остановили транспортное средство, они обнаружили за рулем 23-летнюю гражданку Украины, которая ехала на маникюр.
За грубое превышение скорости ее оштрафовали на 2500 злотых или около 30 264 гривны.
