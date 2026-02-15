15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
14:30  15 февраля
"Треш" на трассе Киев-Одесса: украинцы массово уничтожают авто в глубоких воронках
13:24  15 февраля
Стало известно, сколько домов в Киеве остается без тепла
15 февраля 2026, 13:52

В Польше полиция задержала украинку, которая на скорости почти 200 км/ч спешила на маникюр

15 февраля 2026, 13:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Польские правоохранители задержали 23-летнюю гражданку Украины, которая на большой скорости направлялась из Люблина в Варшаву. Женщина спешила в салоне красоты на маникюр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на wPolsce.

Инцидент произошел на участке скоростной автомагистрали S12/S17 в направлении Варшавы. Полицейские заметили автомобиль Mercedes, значительно превышающий разрешенную скорость и обгонявший другие транспортные средства.

Автомобиль-нарушитель ехал со скоростью почти 200 км/ч, в то время как на этом участке ограничением 120 км/ч.

Когда правоохранители остановили транспортное средство, они обнаружили за рулем 23-летнюю гражданку Украины, которая ехала на маникюр.

За грубое превышение скорости ее оштрафовали на 2500 злотых или около 30 264 гривны.

Напомним, 47-летняя украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет. Среди них – монета 1767 года.

