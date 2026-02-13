Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
США предлагают Украине компромиссы, чтобы прекратить войну с РФ
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, то, что Украина готова прекратить войну, а российский диктатор Владимир Путин не в тюрьме – это самый большой компромисс.
"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", – объяснил президент Украины.
Ранее Трамп призвал Зеленского к действиям в мирном процессе между Украиной и РФ. Также президент США заявил, что украинская сторона тормозит мирный процесс.
