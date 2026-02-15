Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 15 февраля в регионе ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Ночью без осадков, днем сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. I уровень опасности желтый", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Ранее синоптик Н.Диденко предупреждала, что 15 февраля предполагается мокрый снег, налипание мокрого снега, осадки будут достигать сильных значений, порывы ветра – к штормовым, вьюги, а на юге и востоке Украины ожидаются сильные дожди.