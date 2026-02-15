В результате российской атаки часть Одессы осталась без воды

фото: ГСЧС

Без водоснабжения оказались потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского районов Одессы

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

"Ночью враг массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Большинство враждебных целей сбили силы ПВО, однако вследствие попадания и падения обломков повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Как сообщалось, в Одессе в результате ночной атаки 13 февраля ударными беспилотниками было зафиксировано повреждение в двух районах города.