15 февраля 2026, 09:40

Генштаб назвал потери РФ в войне по состоянию на 15 февраля

15 февраля 2026, 09:40
иллюстративное фото: из открытых источников
Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 15.02.26 ориентировочно составили около 1 253 270 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 15 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1 253 270 (+1 250) человек;
  • танков – 11 672 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 037 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 37 293 (+11) ед;
  • РСЗО – 1 648 (+3) ед;
  • средства ПВО – 1 300 (+0) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552) ед;
  • крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед;
  • корабли / катера – 29 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 78 485 (+97) ед;
  • специальная техника – 4071 (+0) ед.

Напомним, на днях Силы обороны поразили российский транспортно-десантный катер и радиолокационную станцию РСП-10 врага.

