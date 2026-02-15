Генштаб назвал потери РФ в войне по состоянию на 15 февраля
Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 15.02.26 ориентировочно составили около 1 253 270 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 15 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 253 270 (+1 250) человек;
- танков – 11 672 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 037 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 37 293 (+11) ед;
- РСЗО – 1 648 (+3) ед;
- средства ПВО – 1 300 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552) ед;
- крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед;
- корабли / катера – 29 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 485 (+97) ед;
- специальная техника – 4071 (+0) ед.
Напомним, на днях Силы обороны поразили российский транспортно-десантный катер и радиолокационную станцию РСП-10 врага.
