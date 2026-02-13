13:34  13 февраля
13 февраля 2026, 15:18

Стало известно, где и когда может состояться следующий раунд мирных переговоров

13 февраля 2026, 15:18
иллюстративное фото: из открытых источников
Следующий раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине состоится в Швейцарии 17-18 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, очередной раунд переговоров по "украинскому урегулированию" состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в швейцарской Женеве.

Песков добавил, что российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Как известно, на переговорах в Абу-Даби РФ возглавлял начальник Главного управления Генштаб Игорь Костюков.

Ранее президент Украины Зеленский сказал, что готов встретиться с российским лидером Путиным где угодно, но не в Москве. Перед этим он заявил, что о возможности переговоров с россиянами по завершению войны.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
13 февраля 2026, 14:01
