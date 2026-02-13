Стало известно, где и когда может состояться следующий раунд мирных переговоров

иллюстративное фото: из открытых источников

Следующий раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине состоится в Швейцарии 17-18 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, очередной раунд переговоров по "украинскому урегулированию" состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в швейцарской Женеве.

Песков добавил, что российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Как известно, на переговорах в Абу-Даби РФ возглавлял начальник Главного управления Генштаб Игорь Костюков.

Ранее президент Украины Зеленский сказал, что готов встретиться с российским лидером Путиным где угодно, но не в Москве. Перед этим он заявил, что о возможности переговоров с россиянами по завершению войны.