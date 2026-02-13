Атака дронов в Одессе: попадание в многоэтажки и перебои с коммуникациями
В Одессе в результате ночной атаки ударными беспилотниками зафиксированы повреждения в двух районах города
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Отмечается, что попадания пришлись на два многоэтажных жилых дома, в которых повреждены квартиры на верхних этажах.
К счастью, человеческих жертв нет, дальнейшего возгорания или детонации не произошло.
Кроме того, пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автосервис, где возникли небольшие пожары, оперативно ликвидированные.
Взрывная волна повредила остекление в детском саду и гимназии.
На местах с ночи работают коммунальные службы: ликвидируют последствия атаки, убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи населению.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.
Специалисты проводят осмотр повреждений и оценку состояния сетей, восстановительные работы уже начаты.
Напомним, в ночь на 12 февраля РФ снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Сообщается, что разрушения на подстанции значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.