06:46  13 февраля
Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля
00:55  13 февраля
Певица Алина Грозу рассекретила пол первенца: кто родится у артистки
19:54  12 февраля
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2026, 07:08

Атака дронов в Одессе: попадание в многоэтажки и перебои с коммуникациями

13 февраля 2026, 07:08
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская ГВА
Читайте також
українською мовою

В Одессе в результате ночной атаки ударными беспилотниками зафиксированы повреждения в двух районах города

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Отмечается, что попадания пришлись на два многоэтажных жилых дома, в которых повреждены квартиры на верхних этажах.

К счастью, человеческих жертв нет, дальнейшего возгорания или детонации не произошло.

Кроме того, пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автосервис, где возникли небольшие пожары, оперативно ликвидированные.

Взрывная волна повредила остекление в детском саду и гимназии.

На местах с ночи работают коммунальные службы: ликвидируют последствия атаки, убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи населению.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Специалисты проводят осмотр повреждений и оценку состояния сетей, восстановительные работы уже начаты.

Напомним, в ночь на 12 февраля РФ снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Сообщается, что разрушения на подстанции значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса тепло атака повреждения российская армия водоснабжение многоэтажка дроны
Россияне ударили по пожарной части в Краматорске на Донетчине: последствия
12 февраля 2026, 10:46
После атаки БпЛА в Барвинково на Харьковщине пострадали уже 13
12 февраля 2026, 09:59
На Киевщине из-за атаки РФ повреждены производственные и складские помещения двух предприятий
12 февраля 2026, 09:57
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
На Полтавщине в квартире взорвался газовый баллон: пострадал мужчина
13 февраля 2026, 07:57
На водоемах Украины с начала года погибли 22 человека, среди них ребенок – ГСЧС
13 февраля 2026, 07:51
На Буковине задержан подозреваемый в похищении 13-летней школьницы
13 февраля 2026, 07:40
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: били "Градом", артиллерией и дронами
13 февраля 2026, 07:38
В Херсоне временно отсутствует свет
13 февраля 2026, 07:27
Войска РФ продвинулись вблизи Часового Яра – DeepState
13 февраля 2026, 07:23
Российская армия потеряла за сутки в Украине 800 военных
13 февраля 2026, 07:13
Украинский скелетонист Гераскевич оспаривает дисквалификацию: суд состоится 13 февраля
13 февраля 2026, 06:46
"Люди, не ведитесь": актер Тарас Цымбалюк предупредил, что делают аферисты от его имени
13 февраля 2026, 01:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Все блоги »