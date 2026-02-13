Атака дронов в Одессе: попадание в многоэтажки и перебои с коммуникациями

Фото: Одесская ГВА

В Одессе в результате ночной атаки ударными беспилотниками зафиксированы повреждения в двух районах города

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Отмечается, что попадания пришлись на два многоэтажных жилых дома, в которых повреждены квартиры на верхних этажах.

К счастью, человеческих жертв нет, дальнейшего возгорания или детонации не произошло.

Кроме того, пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автосервис, где возникли небольшие пожары, оперативно ликвидированные.

Взрывная волна повредила остекление в детском саду и гимназии.

На местах с ночи работают коммунальные службы: ликвидируют последствия атаки, убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи населению.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Специалисты проводят осмотр повреждений и оценку состояния сетей, восстановительные работы уже начаты.

Напомним, в ночь на 12 февраля РФ снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Сообщается, что разрушения на подстанции значительны. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.