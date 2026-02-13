Певица Алина Грозу рассекретила пол первенца: кто родится у артистки

Фото из открытых источников

30-летняя певица Алина Гросу недавно поделилась новостью о своей беременности. Теперь она рассказала, кого она ждет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица презентовала клип на песню "Васильки". В начале музыкального видео можно увидеть момент, когда она и ее муж (лицо которого спрятали за маской), узнают пол первенца.

"Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. Ps: и да, я сама в шоке. Урааааа, – эмоционально выразилась Алина Гросу.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.