Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 800 оккупантов, пять танков, три бронемашины, 41 артиллерийскую систему, а также 127 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.02.26 ориентировочно составили:

Напомним, ранее Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник". На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована.