13 февраля 2026, 07:23

Войска РФ продвинулись вблизи Часового Яра – DeepState

13 февраля 2026, 07:23
Читайте також українською мовою
Карта DeepState
Читайте також
українською мовою

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продвинулись возле Временного Яра Донецкой области

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками, передает RegioNews .

По данным карт DeepState, красная зона близ Временного Яра увеличилась на 2,31 кв. км, в то время как площадь "серой зоны" осталась без изменений.

Незначительное расширение зоны наблюдалось на отдельных участках западнее и севернее города.

Напомним, в январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

Украина РФ война ВСУ Донецкая область фронт Часов Яр DeepState
На Юге пограничники поразили лодку, спецтехнику и средства связи оккупантов
12 февраля 2026, 17:39
Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области
12 февраля 2026, 16:59
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
07 августа 2025
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерий Чалый
