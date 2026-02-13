Войска РФ продвинулись вблизи Часового Яра – DeepState
Аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продвинулись возле Временного Яра Донецкой области
Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками, передает RegioNews .
По данным карт DeepState, красная зона близ Временного Яра увеличилась на 2,31 кв. км, в то время как площадь "серой зоны" осталась без изменений.
Незначительное расширение зоны наблюдалось на отдельных участках западнее и севернее города.
Напомним, в январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года.
