Фото: ОВА

Ночью российские военные 16 раз атаковали два района области беспилотниками, артиллерией и с РСЗО "Град"

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлоградском районе россияне ударили по Юрьевской и Вербковской громадам. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура.

В Никопольщине оккупанты били по Никополю, Мировской, Покровской, Марганецкой, Красногригоревской громадах. Повреждены с десяток частных домов, хозяйственные постройки и магазин.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в Одессе в результате ночной атаки ударными беспилотниками зафиксированы повреждения в двух районах города.