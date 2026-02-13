В Ровенской области в руках 13-летнего мальчика сдетонировал взрыватель гранаты

Фото: Национальная полиция

В Ровенские области в селе Колоденко в руках 13-летнего парня сдетонировал неизвестный предмет. Об инциденте правоохранителям сообщила 38-летняя мать

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 12 февраля около 16:45.

На место происшествия срочно прибыли патрульные полицейские, обеспечившие охрану территории и недопущение посторонних. Мальчик был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию пальцев руки.

Работники взрывотехнической службы обследовали территорию и изъяли несколько взрывателей в гранату.

Правоохранители еще раз подчеркивают, в случае обнаружения подозрительного предмета:

не прикасаться и не приближаться к нему,

немедленно сообщить на спецлинию 102,

не допускать посторонних лиц к месту происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами) и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Харьковской области в частном доме взорвался неизвестный предмет. Его домой принес 14-летний юноша. Он сдетонировал, когда ребенок находился в своей комнате. Взрыв привел к тяжелой травме – парню ампутировало пальцы руки.