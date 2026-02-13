В Херсоне временно отсутствует свет
В пятницу, 13 февраля, Херсон остался без электроснабжения. Специалисты выясняют причины
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
"Работаем над скорейшим возвращением электричества в дома наших людей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до восстановления электроснабжения вода будет подаваться с помощью генераторов.
Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием. Также чиновник напомнил, что в громаде работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и просто отдохнуть.
Напомним, 13 февраля во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
