Фото: полиция

Происшествие случилось в Кременчуге 11 февраля около 21:00 на улице Владимира Великого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одной из квартир многоэтажки взорвался газовый баллон. Термические ожоги получил 58-летний мужчина. Медики доставили его в больницу в состоянии средней тяжести.

В полицию поступил ряд сообщений о повреждении имущества других квартир и припаркованного рядом автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в январе в Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина. Баллон находился вблизи раскаленной печи.