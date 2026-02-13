06:46  13 февраля
13 февраля 2026, 07:51

На водоемах Украины с начала года погибли 22 человека, среди них ребенок – ГСЧС

13 февраля 2026, 07:51
Иллюстративное фото: ГСЧС
С начала 2026 года на водоемах Украины погибло 22 человека, среди которых один ребенок. В то же время спасти удалось 15 человек, из которых четверо – дети

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, передает RegioNews.

"В прошлом году за аналогичный период количество жертв было значительно больше – 56 человек. Несмотря на положительную динамику, украинцы должны оставаться максимально осторожными на воде, особенно в зимний период", – отметил он.

По его словам, большинство случаев гибнет людей именно на реках: спасателям нужно время, чтобы доплыть и оказать помощь, а при низких температурах это время часто критически важно.

Тем временем и.о. генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий предостерег, что в Украине нет безопасного льда. Он пояснил, что лед на водохранилищах ГЭС и ГАЭС особенно опасен из-за постоянных изменений уровня воды и подмывания льда снизу, а толщина льда неравномерна.

Начальник отделения подводного разминирования и специальных работ ГУ ГСЧС в Киеве Александр Туманов подчеркнул, что самая эффективная мера безопасности – не выходить на лед без необходимости.

"Человек, выходящий на лед, уже потенциально в опасности. Самоспастись на кризисе почти невозможно. Время идет на секунды. Это не кино! Надо сознательно относиться к своей безопасности и понимать последствия".

ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах, особенно в зимний период, и не подвергать опасности себя и спасателей.

Напомним, спасатели уже неделю ищут тело водителя, автомобиль которого 5 февраля провалился под лед на водоеме вблизи Лебедевки в Киевской области. По состоянию на 12 февраля уже обследовано около 50 000 кв.м. водной поверхности, однако поисковые работы пока не принесли результатов.

