В Киеве мужчина угрожал ножом женщине и отобрал сумку

Фото: Национальная полиция

В Киеве полицейские задержали 23-летнего мужчину, который поздно вечером напал на 49-летнюю женщину, угрожая ей ножом

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Злоумышленник отобрал у потерпевшей сумку с деньгами, документами и банковскими карточками.

По данным правоохранителей, нападение произошло, когда женщина возвращалась домой с работы. Мужчина приставил нож к ее шее и угрожал убить, если она не отдаст деньги и мобильный телефон. В сумке киевлянки было около трех тысяч гривен наличных.

Полиция перативно установила личность нападающего. Им оказался 23-летний житель Донецкой области, не имеющий в Киеве постоянного места жительства.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины – разбой, соединенный с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который ограбил пенсионера. Это произошло после того, как они распивали алкоголь вместе. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.