12 февраля 2026, 15:14

В Киеве мужчина угрожал ножом женщине и отобрал сумку

12 февраля 2026, 15:14
Фото: Национальная полиция
В Киеве полицейские задержали 23-летнего мужчину, который поздно вечером напал на 49-летнюю женщину, угрожая ей ножом

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Злоумышленник отобрал у потерпевшей сумку с деньгами, документами и банковскими карточками.

По данным правоохранителей, нападение произошло, когда женщина возвращалась домой с работы. Мужчина приставил нож к ее шее и угрожал убить, если она не отдаст деньги и мобильный телефон. В сумке киевлянки было около трех тысяч гривен наличных.

Полиция перативно установила личность нападающего. Им оказался 23-летний житель Донецкой области, не имеющий в Киеве постоянного места жительства.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины – разбой, соединенный с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который ограбил пенсионера. Это произошло после того, как они распивали алкоголь вместе. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
