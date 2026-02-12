11:28  12 февраля
12 февраля 2026, 11:40

Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства

12 февраля 2026, 11:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: "Укринформ"
Читайте також
українською мовою

В четверг, 12 февраля, в Верховной Раде не был рассмотрен ни один вопрос повестки дня. Все из-за нехватки голосов

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews .

Отмечается, что часть народных избранников массово заболела. У многих наблюдаются симптомы отравления – диарея, рвота и температура до 38 градусов.

Сначала предполагали, что речь идет о возможном отравлении в столовой Верховной Рады. В то же время, по другой версии, причиной может быть ротавирусная инфекция, подобная той, о которой ранее сообщали отдыхающие в Буковеле.

"Совет не рассмотрел ни один вопрос из-за нехватки голосов и на сегодняшний день завершил свою работу по повестке дня", - отметил Железняк.

Он также добавил, что до 24 февраля голосования в сессионном зале не планируется. Часть депутатов находится в командировках.

Между тем, народный депутат Александр Федиенко подчеркнул: "Это впервые, насколько я помню, когда парламент не собрался кворумом, 226 голосов".

"Минимум несколько десятков нардепов заболели неизвестным вирусом. В каком они состоянии сейчас и где подхватили недуг, пока неизвестно", – прокомментировала депутат Галина Янченко.

По ее словам, сейчас проводится внутреннее расследование. Выясняют, что привело к распространению вируса.

Как известно, в конце января на горнолыжном курорте Буковель фиксировались массовые обращения отдыхающих с жалобами на симптомы, характерные для ротавирусной инфекции.

Справка: Ротавирус относится к острым кишечным инфекциям и обычно проявляется диареей, рвотой и повышенной температурой. Инфекция распространяется через воду, пищу, грязные руки или контакт с больными людьми.

