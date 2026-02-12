Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает телеканал D1 RegioNews , передает RegioNews.

По словам его жены Натальи, в течение последних недель сердце музыканта подавало "тревожные намеки", пока состояние не стало критическим. Благодаря оперативной реакции медиков жизнь защитника удалось спасти. С момента вызова скорой помощи до проведения операции по стентированию прошло всего 40 минут.

Несмотря на тяжелое состояние, Юрий Журавель сохраняет оптимизм. На своей странице в Фейсбуке он поблагодарил жену за поддержку.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно поправлюсь. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она – крылья", – написал музыкант.

Справка: Юрий Журавель – украинский музыкант, художник, карикатурист, актер и общественный деятель , лидер рок-группы Ot Vinta, основанной в 1990-х годах.

Коллектив известен сочетанием рокабилли, панка и украинского фольклора. Журавель также автор многочисленных патриотических плакатов и карикатур.

В августе 2025 года он добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и проходит службу в одной из бригад морской пехоты.

Напомним, в июне 2025 года популярный украинский певец Никита Ломакин рассказал, что его мобилизовали на военную службу. По его словам, сделали это "достаточно жестко".