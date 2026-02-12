11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
11:40  12 февраля
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
12 февраля 2026, 11:28

Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт

Фото: из открытых источников
Известный украинский музыкант, лидер группы Ot Vinta, художник и военнослужащий Юрий Журавель перенес тяжелый обширный инфаркт

Об этом сообщает телеканал D1 RegioNews , передает RegioNews.

По словам его жены Натальи, в течение последних недель сердце музыканта подавало "тревожные намеки", пока состояние не стало критическим. Благодаря оперативной реакции медиков жизнь защитника удалось спасти. С момента вызова скорой помощи до проведения операции по стентированию прошло всего 40 минут.

Несмотря на тяжелое состояние, Юрий Журавель сохраняет оптимизм. На своей странице в Фейсбуке он поблагодарил жену за поддержку.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно поправлюсь. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она – крылья", – написал музыкант.

Справка: Юрий Журавель – украинский музыкант, художник, карикатурист, актер и общественный деятель , лидер рок-группы Ot Vinta, основанной в 1990-х годах.

Коллектив известен сочетанием рокабилли, панка и украинского фольклора. Журавель также автор многочисленных патриотических плакатов и карикатур.

В августе 2025 года он добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и проходит службу в одной из бригад морской пехоты.

Напомним, в июне 2025 года популярный украинский певец Никита Ломакин рассказал, что его мобилизовали на военную службу. По его словам, сделали это "достаточно жестко".

Украина война Юрий Журавель Ot Vinta музыкант
11 февраля 2026
07 августа 2025
