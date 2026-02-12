Городского голову Светловодска восстановили в должности, но его уже мобилизовали

Фото: из открытых источников

Суд признал противоправным и отменил решение депутатов о его досрочном увольнении.

"Решение допущено к немедленному исполнению в части восстановления в должности. Это означает, что с 14 мая я являюсь действующим городским головой. Любые действия секретаря совета, отдельных депутатов или других должностных лиц, направленные на недопуск меня к выполнению полномочий после этой даты, являются противоправными", – отметил чиновник.

Впрочем, чиновник сообщил, что после восстановления его не допустили к рабочему месту, а впоследствии сняли с бронирования и направили в территориальный центр комплектования, то есть фактически мобилизовали.

"Это уже не вопрос мобилизации, а политического давления. У общества есть избранный руководитель, а вместо выполнения судебного решения проходят попытки обойти его через административные механизмы", – заявил Малицкий.

Городской голова добавил , что принял повестку и отправляется на службу на Харьковское направление.



Напомним, конфликт в городском совете продолжается, по меньшей мере, с 2024 года. Депутаты ранее блокировали сессии из-за коррупционных скандалов вокруг секретаря совета Виталия Татьяниченко, которого дважды признавали виновным в нарушениях. В январе 2025 года он был отстранен от должности.

16 мая 2025 года депутаты проголосовали за прекращение полномочий Малицкого, а в государственном реестре сменили руководителя совета. Городской голова назвал это незаконным и рейдерским захватом власти.

