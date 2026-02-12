Скандал на Прикарпатье: полицейский обманом присвоил 2,7 млн грн семьи погибшей защитницы

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 40-летний правоохранитель обманом завладел средствами, которые отец погибшей в 2022 году на "Азовстале" военнослужащей Нацгвардии получил в качестве помощи от государства.

Полицейский убедил родственника вложить деньги в покупку квартиры в Ивано-Франковске. После того как средства были внесены в строительную компанию, подозреваемый оформил квартиру на имя своей матери, подписав документы от ее имени, а затем зарегистрировал на нее право собственности.

После ремонта чиновник переехал в квартиру с семьей и пользовался ею, но не указал ее в своей ежегодной декларации, как того требовало законодательство.

Сумма недостоверных сведений составляет 2,7 млн. грн.

Подозреваемый находится под стражей со 2 января 2026 года. Ему инкриминируют:

мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК)

легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК)

декларирование недостоверных сведений (ч. 1 ст. 366-2 УК)

За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в столице женщина по поддельной доверенности получила 9800 евро. Эти деньги были присуждены пропавшим без вести Европейским судом по правам человека военному. 43-летняя женщина заявила, что она гражданская жена его военного.