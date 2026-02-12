На Киевщине мужчину убило курение в постели
Трагедия произошла в частном доме в селе Лаврики на Белоцерковщине. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В селе Лаврики загорелся частный дом. Спасатели потушили пламя. Однако, к сожалению, в доме обнаружили тело человека. Погибшим оказался 52-летний местный житель.
Предварительно причиной пожара стало курение в постели. Впоследствии спасатели предоставят стражам порядка результаты причины возникновения пожара. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, накануне в Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты села, который развозил хлеб жителям прифронтовых сел. В результате удара автомобиль полностью выгорел. К счастью, мужчина спасся.
