Новички в ВСУ получат единовременную выплату до 33 тыс. грн: что известно

В 2026 году военнослужащие, впервые заключающие контракт с Вооруженными силами Украины, получат единовременную денежную выплату

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что военнослужащие, впервые заключающие срочный контракт, получают единовременную денежную выплату:

26 624 грн для рядового состава;

29 952 грн для сержантского и старшинского состава;

33 280 грн для офицерского состава.

Контракт могут заключить граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства от 18 лет.

Граждане, уже мобилизованные и проходящие службу, также имеют право на контрактную службу.

Напомним, украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту. Соответствующий указ подписал президент Зеленский. В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.