Новички в ВСУ получат единовременную выплату до 33 тыс. грн: что известно
В 2026 году военнослужащие, впервые заключающие контракт с Вооруженными силами Украины, получат единовременную денежную выплату
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.
Отмечается, что военнослужащие, впервые заключающие срочный контракт, получают единовременную денежную выплату:
- 26 624 грн для рядового состава;
- 29 952 грн для сержантского и старшинского состава;
- 33 280 грн для офицерского состава.
Контракт могут заключить граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства от 18 лет.
Граждане, уже мобилизованные и проходящие службу, также имеют право на контрактную службу.
Напомним, украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту. Соответствующий указ подписал президент Зеленский. В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.
В Минобороны рассказали, должна ли семья возвращенного из плена бойца из Львовской области отдать государству 15 млн грнВсе новости »
11 февраля 2026, 18:30"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53Молодые контрактники получат годовую отсрочку от мобилизации – ВР
11 февраля 2026, 13:55
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области
12 февраля 2026, 16:59Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой
12 февраля 2026, 16:31Агента РФ, который пытался "устроиться" в Службу безопасности в Виннице, приговорили к 15 годам заключения
12 февраля 2026, 16:19Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
12 февраля 2026, 15:59В Сумской области семьям погибших пограничников вручили государственные награды
12 февраля 2026, 15:49В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
12 февраля 2026, 15:35Во Львове иномарка сбила пенсионерку
12 февраля 2026, 15:20В Киеве мужчина угрожал ножом женщине и отобрал сумку
12 февраля 2026, 15:14На Киевщине мужчину убило курение в постели
12 февраля 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины