6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится официальная церемония открытия 25-х Зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 22 февраля

В отличие от предыдущих Игр, в этом году соревнования принимают несколько городов Италии, из-за чего единого олимпийского поселка не предусмотрено. Вместо этого обустроено шесть локальных поселков.

Основные события будут проходить в Милане и Кортине-д'Ампеццо, где расположен горнолыжный курорт в Доломитовых Альпах. Отдельные соревнования пройдут на нескольких альпийских локациях на севере Италии, а церемония закрытия состоится 22 февраля в Вероне.

Украинская команда

Украину на Играх будут представлять 46 спортсменов и спортсменок, соревновавшихся в 11 из 16 олимпийских видов спорта. По словам главы Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта, это самое большое количество олимпийских лицензий для Украины из Игр 2010 года в Ванкувере, несмотря на войну.

Самое многочисленное представительство – в биатлоне и санном спорте (по 10 спортсменов).

Санный спорт

Соревнования будут проходить на обновленном ледовом треке Eugenio Monti Sliding Centre в Кортине-д'Ампеццо:

Одноместные сани: 7-10 февраля;

Двухместные: 11 февраля;

Командная эстафета: 12 февраля.

В этом году впервые женские спортсменки разыграют медали в двухместных санях, выравнивая программу с мужской.

Биатлон

Соревнования пройдут в Антгольце-Антерсельве с 8 по 21 февраля. Украину будут представлять 5 мужчин и 5 женщин, среди которых чемпион мира Дмитрий Пидручный и олимпийская чемпионка Юлия Джима. Биатлон традиционно считается одним из самых успешных видов спорта для Украины: из 9 медалей на зимних Олимпиадах за годы независимости, 5 принадлежат биатлонистам.

Фристайл

Соревнования состоятся в Ливиньозе 7 по 21 февраля. Украину будут представлять 9 спортсменов, среди которых 8 лыжных акробатов. Екатерина Коцарь станет первой украинкой, которая выступит в дисциплинах бигейр и слоупстайл.

Лыжная гонка

Соревнования пройдут в Валь-ди-Фьемме с 7 по 22 февраля. Украину представляют 6 спортсменов – все дебютанты Игр. Мужчины и женщины впервые в истории соревнуются на одинаковых дистанциях.

Лыжное двоеборье и прыжки с трамплина

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец - соревнования 11, 17 и 19 февраля в Предаццо.

Прыжки с трамплина: Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко - 9, 14 и 16 февраля в Предаццо.

Горнолыжный спорт

Мужчины: 7-16 февраля в Бормио;

Женщины: 8-18 февраля в Кортине-д'Ампеццо.

Украинские спортсмены: Анастасия Шепиленко и Дмитрий Шепюк.

Шорт-трек

Милан: 10 и 12 февраля – Елизавета Сидерко;

14, 16 и 18 февраля – Олег Гандей.

Скелетон и сноубординг

Скелетон: Владислав Гераскевич, 12-13 февраля, Кортина-д'Ампеццо

Сноубординг: Аннамари Данча, 8 февраля, Ливиньо

Фигурное катание

Меньшее представительство за всю историю – лишь трехкратный чемпион Украины Кирилл Марсак, который выступит 10 и 13 февраля в Милане.

Отметим, торжественную церемонию открытия Олимпийских игр-2026 можно будет посмотреть в эфире вживую на телеканале, сайте Суспильне Спорт, местных телеканалах Суспильного, а также телеканале Первый.

