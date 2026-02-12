Во Львове иномарка сбила пенсионерку

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 57-летний водитель Mercedes-Benz сбил 71-летнюю местную жительницу. В результате аварии женщину госпитализировали с травмами.

"По факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

