Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 15:20

Во Львове иномарка сбила пенсионерку

12 февраля 2026, 15:20
Фото: Нацполиция
Авария произошла 11 февраля около 13:00 на улице Кульчицкой во Львове. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 57-летний водитель Mercedes-Benz сбил 71-летнюю местную жительницу. В результате аварии женщину госпитализировали с травмами.

"По факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.

