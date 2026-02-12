15:59  12 февраля
Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 14:19

Заявления о взятках в СБУ: ДБР опровергло венскую встречу Ваганяна с Сухачевым

12 февраля 2026, 14:19
Читайте також українською мовою
Алексей Сухачев. Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований заявило, что директор ведомства Алексей Сухачев не участвовал во встрече бизнесмена Сергея Ваганяна в Вене в апреле 2022 года, как об этом заявлял сам Ваганян

Об этом говорится в ответе ДБР на информационный запрос Украинской правды, передает RegioNews.

По информации ДБР, оперативные работники бюро встретились с Ваганяном в Вене в рамках служебной командировки, но Ваганян предоставил лишь общую публичную информацию и данные, которые не подтвердились во время проверки. У него нет ни одного процессуального статуса в уголовном производстве в отношении эксначальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В бюро также отметили, что Сухачев с начала широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 не покидал территорию Украины, поэтому в апреле 2022 в Вене он не находился.

Дела против Наумова

ДБР доказало совершение Наумовым уголовных правонарушений и сообщило о подозрении за:

  • растрату более 370 тыс. грн и завладение почти 3,7 млн грн государственных средств;
  • организацию подделки документов и незаконное перемещение более 17,5 млн. грн. в Сербии;
  • незаконное обогащение на общую сумму свыше 32,7 млн. грн.

Наумова объявили в розыск.

Обвинительный акт по неправомерным действиям Наумова в должности директора ГП "ЦОТІЗ" передан в Печерский райсуд Киева в сентябре 2024 года.

Наумова задержали в Австрии, продолжаются слушания по его экстрадиции в Украину.

Относительно экспредседателя СБУ Ивана Баканова ДБР сообщило, что он не фигурирует ни в каких уголовных производствах бюро.

Напомним, в январе народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза вместе с бизнесменом Сергеем Ваганяном обнародовали материал о якобы существовании масштабной коррупционной сети в СБУ во время руководства Ивана Баканова. НАБУ зарегистрировало уголовное производство по фактам возможного получения взятки бывшими чиновниками СБУ

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина СБУ ГБР коррупция Баканов Ваганян
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
Бизнес с агрессором: СБУ проверяет связи днепровских предприятий с российским ВПК
10 февраля 2026, 15:01
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области
12 февраля 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой
12 февраля 2026, 16:31
Агента РФ, который пытался "устроиться" в Службу безопасности в Виннице, приговорили к 15 годам заключения
12 февраля 2026, 16:19
Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
12 февраля 2026, 15:59
В Сумской области семьям погибших пограничников вручили государственные награды
12 февраля 2026, 15:49
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
12 февраля 2026, 15:35
Во Львове иномарка сбила пенсионерку
12 февраля 2026, 15:20
В Киеве мужчина угрожал ножом женщине и отобрал сумку
12 февраля 2026, 15:14
На Киевщине мужчину убило курение в постели
12 февраля 2026, 14:55
Новички в ВСУ получат единовременную выплату до 33 тыс. грн: что известно
12 февраля 2026, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »