Заявления о взятках в СБУ: ДБР опровергло венскую встречу Ваганяна с Сухачевым

Алексей Сухачев. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований заявило, что директор ведомства Алексей Сухачев не участвовал во встрече бизнесмена Сергея Ваганяна в Вене в апреле 2022 года, как об этом заявлял сам Ваганян

Об этом говорится в ответе ДБР на информационный запрос Украинской правды, передает RegioNews.

По информации ДБР, оперативные работники бюро встретились с Ваганяном в Вене в рамках служебной командировки, но Ваганян предоставил лишь общую публичную информацию и данные, которые не подтвердились во время проверки. У него нет ни одного процессуального статуса в уголовном производстве в отношении эксначальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В бюро также отметили, что Сухачев с начала широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 не покидал территорию Украины, поэтому в апреле 2022 в Вене он не находился.

Дела против Наумова

ДБР доказало совершение Наумовым уголовных правонарушений и сообщило о подозрении за:

растрату более 370 тыс. грн и завладение почти 3,7 млн грн государственных средств;

организацию подделки документов и незаконное перемещение более 17,5 млн. грн. в Сербии;

незаконное обогащение на общую сумму свыше 32,7 млн. грн.

Наумова объявили в розыск.

Обвинительный акт по неправомерным действиям Наумова в должности директора ГП "ЦОТІЗ" передан в Печерский райсуд Киева в сентябре 2024 года.

Наумова задержали в Австрии, продолжаются слушания по его экстрадиции в Украину.

Относительно экспредседателя СБУ Ивана Баканова ДБР сообщило, что он не фигурирует ни в каких уголовных производствах бюро.

Напомним, в январе народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза вместе с бизнесменом Сергеем Ваганяном обнародовали материал о якобы существовании масштабной коррупционной сети в СБУ во время руководства Ивана Баканова. НАБУ зарегистрировало уголовное производство по фактам возможного получения взятки бывшими чиновниками СБУ