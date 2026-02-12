В Днепре мужчина угрожал гранатой из-за ревности

Фото из открытых источников

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

40-летний мужчина пришел в дом своей знакомой, но ее не было дома. Во дворе он поссорился с ее сожителем. Причиной стала ревность. Во время ссоры мужчина стал угрожать "сопернику" гранатой.

Правозащитники задержали мужчину. Опасный предмет изъяли.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Житомире правоохранители задержали двух человек после серии инцидентов: 44-летний мужчина во время застолья бросил в окно гранатообразный предмет, который взорвался возле припаркованных автомобилей, а затем 39-летняя хозяйка в ответ на ссору ударила его кухонным ножом в живот.