02 лютого 2026, 20:37

Укрпошта змінила логотип, заплативши 600 мільйонів

02 лютого 2026, 20:37
фото: facebook.com/ukrposhta
Акціонерне товариство «Укрпошта» презентувало оновлений візуальний стиль і новий логотип на честь свого 32-річчя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію прес-служби Укрпошти.

"Сьогодні "Укрпошті" – 32 роки. Ми росли разом із країною. Разом переживали складні роки", – нагадали у компанії.

Наголошується, що "новий логотип посилить українську ідентичність, а шрифт – це продовження української поштової естетики в сучасній формі".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Укрпошта змінила логотип, заплативши за це 600 000 грн. Також він додав, що це вже друга зміна логотипу за керівництва поштою Ігоря Смілянського.

Раніше ми повідомляли про те, що в Укрпошти будуть власні поштомати. Це підтвердив гендиректор оператора Ігор Смілянський.

