Укрпошта змінила логотип, заплативши 600 мільйонів

фото: facebook.com/ukrposhta

Акціонерне товариство «Укрпошта» презентувало оновлений візуальний стиль і новий логотип на честь свого 32-річчя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію прес-служби Укрпошти.

"Сьогодні "Укрпошті" – 32 роки. Ми росли разом із країною. Разом переживали складні роки", – нагадали у компанії.

Наголошується, що "новий логотип посилить українську ідентичність, а шрифт – це продовження української поштової естетики в сучасній формі".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Укрпошта змінила логотип, заплативши за це 600 000 грн. Також він додав, що це вже друга зміна логотипу за керівництва поштою Ігоря Смілянського.

